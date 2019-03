Linnagalerii andis välja Pärnu kunsti aastaraamatu

Raamatust saab lugeda eelmise aasta kunsti tähtsündmustest Pärnu linnagaleriis, Endla teatrigaleriis, uue kunsti muuseumis, Pärnu muuseumis. Kajastamist leiavad traditsioonilised kunstifestivalid In Graafika, Diverse Universe, Kunstisuvi ja Pärnu Fideofest, samuti Non Grata esinemised Skandinaavias, Aasias, Euroopas ja Ameerikas. Lisatud on intervjuusid tegijatega.