Vaidluses selle üle, kas Eesti peaks jääma vaid eestlastele või kuuluma kõigile, rebime oma armsa isamaa sootuks lõhki. Kui nii juhtub, ei ole see enam kellegi Eesti. Tunnistan, et möödunud pühapäeva õhtul tundsin minagi, et tahan olla osa kõigi Eestist. Ent 24 tundi hiljem enam ei tahtnud. Siis oli alanud sõda, üksteise kole sõnadega pommitamine.

Mina ei taha sõdida, sest minu Eestis on kaasmaalased mõistlikud ja kombekad. Inimesed on inimesed poliitilistest vaadetest, soost või rahvusest olenemata. Minu Eestis ei sõima üks eestlane teist ja me oleme samal poolel, selmet vastanduda. Siin saavad inimesed aru, et sõnavabadus ei anna õigust teise peale sülitada, sest see ei ole eetiline.