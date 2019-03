Saksamaal tegi Mercedes Merimaa delegatsiooni nimel sissekande külalisraamatusse, mispeale vastuvõtjad hämmastusid, miks ta esineb nende autotööstuse nime all. Ühes Eesti asutustest teatas aga sekretär niipea, kui oli kuulunud külastaja nime, et Mercedese esindajad tulid. Luksusautode tootjaga pole Põltsamaal sündinud naisel pistmist. Tähelepanu eest peab ta tänama autojuhist isa August-Lembitut, kes pani oma esimesele tütrele nime, mida teistel Eesti tüdrukutel ei ole.

Kohtume taimetargana tuntud Mercedesega Kihlepa külamaja köögis, kus ta paneb kohe vee üles, et pakkuda meile imeliste raviomadustega kikkaputkeseemneteed. Jutukaaslase õlgu katab uhke vaip, millele Peruu indiaanlased on tikkinud elu Titicaca järve Urose saartel, mis on punutud pilliroost nagu kohalike onnid ja paadidki.