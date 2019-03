Kümnete õnnetuste tõttu soovitatakse loobuda söögiäädika müügist

Teine juhtum: “Pereema on kasutanud veekeetjast katlakivi eemaldamiseks äädikhapet ja unustanud selle veekeetjasse. Isa, teadmata veekeetja puhastamisest, võtab sealt “vett”, et valmistada pere viiekuusele lapsele kahte pudelisse piimasegu. Kui laps on esimese pudeli tühjaks joonud, märkab isa lapse nutu taustal, et teises pudelis on piimasegu tükki läinud. Lähemal uurimisel selgub, et lapsele on antud äädikalahust piimaseguga.”