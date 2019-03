Brasiilia rannikulinnade ilme ja korraldus on enamasti ajale jalgu jäänud, kuid see pole halb. Lihtsalt teine Brasiilia. Kaugel sellest, mida tutvustavad turismiportaalid ja mis on stereotüüpne kuvand karnevalimaast. Kohati hoopis kütkestavam ja mitmekesisem kui sambarütmid, napis riietuses suhkru- ja kaneelihõngulised jumalannad, palmidega ääristatud alleed või Rio de Janeiro kurikuulsad gangsteritänavad.

Bahia on tulvil lõputuid palmidega postkaardivaateid. Piirkond on kuulus kunagiste üüratute kakao- ja kookoseistanduste (ja orjapidamise) poolest. Arhailine arhitektuur tekitab kohe kujutluspilte parunite kodudest, mis on rikkad tänu portugallaste koloniaalvõimule. Suuremates linnades tekib lõunaeuroopalik tunne, olgugi hooned valdavalt räämas. Sarmi pole need kaotanud.