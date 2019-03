Galerii: põhikoolinoorte äriideed võivad suisa kuulsaks saada

Täna toimus Pärnu miniettevõtjate festival, kus oma tooteid tutvustas 14 meeskonda. Kuigi ei puudunud võistlusmomentki, leidsid korraldajad, et parem on nimetada üritus festivaliks. Eelkõige peab see olema osalistele lõbus õppimise koht, selmet võidu nimel nahast välja pugeda.