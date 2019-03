Metropolitan Opera metsosopran annab Pärnu festivalil meistriklassi

Haruldase häälega õnnistatud Zajick on rahvusvaheliselt tunnustatud kui dramaatiline metsosopran, kes on laulnud olulistel ooperilavadel Giuseppe Verdi kirjutatud ülinõudlikke partiisid nagu Azucena “Trubaduuris”, Amneris “Aidas” ja Eboli “Don Carloses”. Hoolimata sellest, et tema debüüt Metropolitan Operas oli üle 30 aasta tagasi, on ta suurepärases vormis ning annab ikka veel etendusi ja kontserte.