Rahvasuus metsavahiks kutsutud metsvindid kuuluvad minu lemmikute sekka. Meeleldi püüan pildile just isaslinde, sest nad on ühed meie värvilisematest sulelistest. Isaslinnu pea on sinakashall, põsed ja alapool punakas, selja ülaosa aga kastanpruun. Kena välimuse pärast on metsvinti kutsutud saksa varblaseks. Emaslinnud kannavad tagasihoidlikku pruunikashalli sulerüüd ja on peidulise eluviisiga. Seetõttu olen neid näinud hoopis harvemini kui isaslinde, põhjus peitub selleski, et nad ei laula.