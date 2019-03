Peeter Volkonski kutsub oma stuudiosse muusikat kuulama

“VolkStuudio” on mõeldud neile, kes tunnevad ­huvi kaugemate kultuuride muusika vastu. Õhtu on jagatud kolme ossa: alguses sissejuhatav loeng valitud muusikakultuuri teemal, seejärel 30–40 minuti pikkuse muusikanäite kuulamine ja lõpuks mõttevahetus kuuldu üle. Juttu juhib ja helipalu valib Volkonski.

“Meie elutempo muutub üha kiiremaks ja helid meie ümber on asendunud müraga. Üha vähem leiame aega, et kuulata plaati nii, nagu loetakse raamatut: ei tee samal ajal süüa ega juhi autot. Hakkame unustama, et sõna “kuulama” on tegusõna,” võtab Volkonski sarja mõtte kokku.