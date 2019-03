Homme kell 16 avatakse Pärnu uue kunsti muuseumis seitsmes taaskasutusteemaline kunstinäitus “Anna uus elu”, mille seekordne alateema on “Mina ja maailm”. Erikülaline on Soomest kutsutud Kristiina Tikke Tuura, kes on loomingu pühendanud Läänemerest leitud prügi sortimisele ja neist kunstiteoste loomisele.