Andri Arula: Naisele jäägu õigus otsustada

Vaatame korra statistikat, mis ühelt poolt näitab, et naistevastane vägivald on Eestis olemas hirmuäratavate pagulasteta, teiselt poolt annab aga “naisinimesele” tegeliku õiguse käsutada oma keha ja selle vilju ise. 2018. aastal registreeriti Eestis 580 seksuaalkuritegu, millest vägistamisi oli 212.

Tuleb märkida, seksuaalkuritegude arv suurenes võrreldes varasemaga neli protsenti. Kusjuures statistikas kajastuvad vaid need vägivallaaktid, mis on politseile teada. Kui suur on seksuaalkuritegude arv, mille puhul ohver ei ole politsei poole pöördunud, ei tea keegi. Peitugu siis teavitamise põhjus häbis, hirmus muutuda naerualuseks või ühiskonna põlastuse pälvimises, sest meeste maailm ütleb sageli: “Vägistatu on oma saatuses ise süüdi.”