Raeküla koolis pöörati märtsis erilist tähelepanu keelteõppele

Selleks, et propageerida meie oma lastekirjandust, toimus hoolekogu abiga kohtumine lastekirjanik Markus Saksatammega. Tore oli see, et kolmandikud olid juba lugenud kirjaniku kahte väga lustakat raamatut “Tädi hakkab tuuleloheks” ja “Kass ja kinopilet”. Õnnestus kohtumispäevaks tellida veel vahvaid teoseid nagu “Kus on tuukri koduke?”, “Hiir, kes oskas võõraid keeli” ja “Lepatriinu ja pingviin”, millele kirjanik laste rõõmuks head soovid sisse kirjutas.