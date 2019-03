Rail Baltic viiks reisijad Pärnust Riia lennujaama tunni ja kümne minutiga

Pärnu linnavalitsuse teate kohaselt on Rail Balticu maakonnaplaneeringutes Eestis peale Rapla kavandatud kümme kohalikku peatust: Häädemeeste, Kilksama, Tootsi, Kaisma, Järvakandi, Kohila, Kurtna, Saku, Luige ja Assaku.

Regionaalronge on Pärnu ja Tallinna vahel planeeritud neli, Pärnu ja Riia lennujaama vahel samuti neli korda päevas. Regionaalrongide tunnikiiruseks on kavandatud kuni 200 kilomeetrit.

Rongide väljumissageduse prognoos põhineb eeldataval reisijate nõudlusel, mida võeti arvesse Rail Balticu liiklusgraafiku koostamisel aastateks 2026–2056. Kava on kokku pannud konsortsium: Saksamaa ettevõtted ETC Gauff Mobility GmbH ja Institut für Bahntechnik GmbH ning Taani konsulteerimisfirma COWI A/S.