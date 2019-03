Koduaia kõige ohtlikum ­tegevus on okste lõikamine

“Peamised kevadised kahjud, millest kindlustusseltsi teavitatakse, on lihaste venitused, liigeste nihestused, haavad, muljumised, luumurrud ja põrutused. Koduaia ohtlikumad toimingud on okste lõikamine ja heki pügamine, redelil ronimine, sae kasutamine ja kasvuhoone korrastamine,” andis Gilden ülevaate.

Kindlustaja ütlust mööda ei ole aiatöödes iseenesest midagi ohtlikku, kuid pahatihti kipuvad aiaomanikud ja aktiivsed rohenäpud esimeste soojemate ilmadega liiga palju korraga ette võtma, mis­tõttu on hooletusest tingitud õnnetused varmad juhtuma.

Gilden soovitab enne aias tööle asumist vaadata talvekorteris olnud töövahendid üle, et veenduda nende ohutuses. Vana puitredel olgu tugev ja terve, saag töökorras ja tööohutusvahendid käepärast. Kindlasti tuleb üle vaadata kasvuhoone. Kui mõni klaasidest on talve jooksul purunenud, tuleb enne kätega mullas tööle hakkamist veenduda, et maapind ei peida endas ühtki ohtlikku klaasitükki. Suurte kivide ja muude raskete esemete liigutamiseks võiks kutsuda abilise ning võimaluse korral kasutada tööd lihtsustavaid vahendeid.