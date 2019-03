Sakslased asuvad mais tartaani paigaldama

On kaljukindel, et alla kolme kuu pärast spordirajatise avamist lagunema hakanud staadioni jooksurada tehakse korda. Ilmne on seegi, et ehituse peatöövõtja osaühing Eventus Ehitus on tellinud tööd garantii korras ja Pärnu linnale ei lähe see midagi maksma. Peale selle on ehitaja otsustanud mitte riskida raja lappimisega, vaid asendab selle kogu ulatuses uuega.