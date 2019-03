Iseõppijast noor kunstnik avab Endla galeriis isikunäituse

Puumeistri jõudmine maalikunstini on samuti ebatavaline. Nimelt nägi noormees 2017. aasta mais internetis uudist, et USA kunstniku Jean-Michel Basquiat’ 1982. aasta nimeta maal müüdi rekordsumma – 110,5 miljoni dollariga – uuele omanikule. See uudis hämmastas ja samal ajal inspireeris teda. Ta süvenes lähemalt Basquiat’ loomingusse ja tundis, et võiks samuti proovida midagi sellist teha.