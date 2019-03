Galerii: Pärnu Fideofest näitab paeluvaid teoseid maailma eri paigust

Filmide valikukriteeriumid on teemade aktuaalsus, tehniliselt tänapäevane lähenemine filmi- ja videokunstile audiovisuaalmeediumide kiire arengu ajastul. Projektsioonid ja screening'ud näituse formaadis võimaldavad suuremal hulgal publikul saada osa pakutavast ja nautida audiovisuaalseid žanre ja teoseid endale sobival ajal.

Festivalil on Los Angelese eriprogramm, mille kuraator on Eesti päritolu Juri Koll Veneetsia nüüdiskunsti instituudist. Festivali kuraator ja näituste kujundaja on Taje Tross.