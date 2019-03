Üle 55aastased töötud vajavad enesetäiendamist

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets tõi esile, et inimestel, kes on ühel ametikohal pikalt töötanud või vastupidi, ei olegi ammu töötanud, on tihtipeale aegunud oskused. “Asi polegi niivõrd inimese vanuses, vaid selles, et viimasest enesetäiendamisest on liiga palju aega möödas,” märkis Mets.