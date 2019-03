Peatne riigikogu liige Pärnumaalt Alar Laneman – ekrelane, erusõjaväelane, õpetaja,  jahimees ja isa

Ekssõjaväelasena peab ta ülimaks eesmärki, ükskõik mis viisil see saavutatakse. Peale oma ilmavaate kõneleb peatne riigikogulane elust pärast kaitseväest lahkumist, harrastustest ja riivamisi tütardestki, kes praeguseks täiskasvanud ja oma elu peal.

Riigikogu valimistel olite Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Pärnumaa nimekirjas teine, otse partei esimehe Mart Helme järel. Arvestades Helme populaarsust, oli ette teada, et see, kes paikneb teisel positsioonil, pääseb riigikokku. Millega nii kõrge koha valimisnimekirjas välja teenisite?

Ma ei tegutsenud sellepärast, et riigikogu valimised olid tulekul. Tegin, mida vaja, ja kui valimised tulid, siis EKRE inimesed arvasid, et ma võiks teine olla. See oli suur au.