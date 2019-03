Läänemaa praostiks valiti Lihula kirikuõpetaja

Uueks praostiks valiti Lihula Eliisabeti kiriku õpetaja Kaido Saak. Lääneranna Teataja vahendas, et ametikohustused uuele inimesele üle andnud senine Lääne praostkonna praost Leevi Reinaru põhjendas ametis mittejätkamist suure koormusega EELK misjonikeskuses.

Saak märkis, et pärib eelkäijalt mitu numbrit suuremad saapad, mistõttu on uus roll talle katsumus. Peapiiskopi ettepaneku võttis ta siiski vastu, kuna on Läänemaa elu ja inimestega tuttav. Oma ametis loodab ta muu hulgas edendada vaimulike mitteametlikku suhtlust.