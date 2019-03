Tantsufestival Kuldne Karikas otsib Pärnu tantsupärle

"See on ehk kõige erilisem kategooria, mida teistel võistlustel ei ole. Osalevad näiteks kooliõpetajad või töökollektiivid, emad-isad, vanaemad-vanaisad," selgitas Lebrecht. Tartu ­eelvoorus oli tänavu vanim tantsija 83aastane. "Väga tore on näha, et nii kõrges eas veel tullakse ja tantsitakse."

Kümne aasta juubelit tähistava tantsuürituse järgmise kümnendi eesmärk on korraldaja sõnutsi luua platvorm, mis annab võimaluse eri stuudiotele. Eesmärk on arendada Eesti tantsumaastikku veel kiiremini ja olla konkurentsivõimeline välismaal. Tantsija taustaga Lebrecht tunneb, et Eestis ei ole liikumistehnika niivõrd tähtsal kohal kui mujal. "Ei saa öelda, et see on hea või halb, kuid miskipärast määrab just tantsutehnika võistlustel palju," märkis ta.