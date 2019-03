Maailmameistrite võistlusvarustus valmib suvepealinna ettevõttes

Ettevõtte juhataja Siim Talmar võrdleb vibude tootmist veidi suuskade valmistamisega, sest Falco vibude tootmisele sai algus pandud just 1988. aastal ehk 31 aastat tagasi Visu suusavabrikus. Suurim vahe tootmisprotsessis on tema sõnutsi see, et kui suuski valmistatakse liinidel ja masstoodanguna, tehakse vibusid seniajani suuresti käsitööna.