Siret Kivilo: Tarbija maksab kõik tasuta lubatu kinni

Pakendijäätmed on hõlmatud tootjavastutuse printsiibiga, mis tähendab, et pakendijäätmete ringlussevõtu sihtarvude täitmise eest vastutavad pakendiettevõtjad – kauba turule laskjad ehk tootjad, pakendajad või müüjad. Kui pakendijäätmete kogumist asub korraldama keegi, kellel puudub otsene vastutus ringlussevõtu sihtarve täita, võivad nii kogumise kui edasised käitluskulud tõusta ebamõistlikult kõrgeks. Pakendijäätmete kogumine iga kodu juurest on suur kulu, isegi siis, kui jäätmekäitleja pakub seda priina. Paraku on tarbija see, kes tarbimise teel kõik tasuta lubatu lõpuks kinni maksab.