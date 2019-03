Nädalast jäi kõlama: Rasputitsa*

Loodetavasti koguneb juba uuel nädalal esimesele istungile riigikogu XIV koosseis. Enne valimisi esitas Pärnu Postimees Pärnumaal kandideerinud erakondadele kümme küsimust, millest üks puudutas riigi kõrvalteede sõidetavuse tagamist iga ilmaga. Kui eeldada, et koalitsiooni konsultatsioonide tulemusena vormub valitsusliiduks Keskerakonna, Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) trio, tuletame meelde, mida need parteid on lubanud riigi kõrvalteede olukorra parandamiseks ette võtta.