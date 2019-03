Koolinoorte ansamblikonkurss Ümin teeb rekordi

Ansamblikonkurss Ümin toimub juba 16. korda, seda korraldab MTÜ Pärnu Kontserdibüroo. Konkurss algab kell 13 ja on kuulajatele tasuta. Korraldaja Elo Kesküla tõdes, et kuna tänavuaastane Üminast osavõtt on rekordiline, ei pruugi saalis kõigile kuulajaile istekohti jätkuda.