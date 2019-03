Homme alustab PJK naiskond hooaega

„Superkarikas on selja taga, kus nägime oma praeguse perioodi tugevusi ning arengukohti. Vigade parandus on tehtud ja nüüd võtame hooaja positiivse meelega vastu," sõnas PJK peatreener Anastassia Morkovkina. Tema hinnangul on Põlva Lootos alati ebameeldiv vastane, kelle vastu on olnud raske lüüa piisavalt väravaid. Morkovkina loodab, et sel korral muudavad käekirja ja löövad võistkondlikult rohkelt väravaid.

„Oleme võistkonnana Superkarika mängust omad järeldused teinud ning nüüd on meil võimalus Meistriliiga hooaja esimeses mängus need vead parandada," kommenteeris naiskonna kapten Berle Brant. Omalt poolt loodab ta, et naiskond suudab iga mänguga pakkuda üha paremat jalgpalli. Branti hinnangul on vastas väga ambitsioonikas ja võrdne naiskond, kuid ka neil on siht ainult üks. "Toetus staadionil on meile väga oluline," lisas ta.