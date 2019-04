Kalev Vilgats: Koalitsiooni otsustav nädal

Nädalavahetusel kinnitasid kolme erakonna volikogud soovi jõuda võimuliidu sõlmimiseni. Selline “Viru vanne” peaks ära hoidma mõne osalise althüppamise. Mõneti on alanud nädal tõe nädal. Konsulteerijad saavad teada, millised on rahalised võimalused täita needki lubadused, milles siiani on märtsikonsultatsioonidel kokku lepitud.