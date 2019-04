Galerii: 18aastase Robert Puumeistri teekond kunstini: ämblikud keldrilaes, kriidipuru varvaste vahel ja maised inglid

Alla kahe aasta tagasi nägi praegu 18aastane Robert Puumeister sotsiaalmeedias USA kunstniku Jean-Michel Basquiat’ 1982. aasta maali. Pildi all oli kirjas, et teos müüdi rekordilise 110,5 miljoni dollariga. Puumeistril vajus hämmeldusest suu ammuli. Temas tärkas huvi ja algas uurimistöö. Ta mõtles: „Kuidas on see võimalik?“ ja otsustas: „Tahan ka midagi sellist teha!“