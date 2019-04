Bamberg ootab pärnakaid oma fantaasiamudaravilasse

Inglise huumori austajana lisab Bamberg igavesti kestva vildikaga oma loomingusse alati törtsu situatsioonikoomikat ja sarkasmi. Sellist tüüpi nali on justkui lakmus, millega naljasoont testida.

Aprilli jooksul näeb Pärnu keskraamatukogus Bambergi joonistatud pilte, mis mõnda aega mööda Eestit rännanud. Pärnu näitus “Kribamised” on viimase kolme aasta jooksul seitsmes. Osa pilte on juba üleval, osa jõuab trepigalerii seintele tuleval nädalal.

Millal tekkis tunne, et on õige aeg oma loomingut eksponeerida?

Eks ma ole varemgi joonistanud, suuremate ja väiksemate vaheaegadega, kuid mulle tundus, et siis polnud veel teistele oma piltidega midagi öelda. Korralikult joonistavaid professionaalseid kunstnikke on maailm täis, nende sekka ma ennast ei arvaks. Seega, et laval mitte tola välja näha, tuleb laval tola mängida. Ühesõnaga, leidsin oma stiili ja teema, millega arvan erinevat ülejäänud kunstnikest.