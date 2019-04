Helle Kullerkupp: Arvamuslood vassivad abordi teemal

Vastab tõele, et Eestis on tublisti arenenud noortekabinettide töö, seksuaaltervise edendamine ja abortide arv on mitu korda langenud tänu seksuaaltervise teadmiste ja rasedusvastaste vahendite kättesaadavuse paranemisele. Meie soov on edasi minna veel suurema kriisi- ja psühholoogilise nõustamisega ning abiga, et poleks soovimatuid lapsi. Kui naine seisab abordiküsimuse ees, siis oleks muid lahendusi ja riigi tuge pakkuda.