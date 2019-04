Kalev Vilgats: Kinosaal mittesööjatele

Viimastel nädalatel on arvamustoimetus saanud mitu kõnet, kus kurdetakse meie kinokultuuri, õigemini, selle puudumise üle. Võimalik, et kõnede arvukust on tinginud Apollo kinos linastuv “Tõde ja õigus”, mida vaatavad inimesed, kes väga sagedased kinoskäijad ei ole. Kõigi nende, eranditult naiste, peamine etteheide kaasvaatajatele oli häälekas söömine ja jutuajamine, jättes arvestamata, et saalis on teisigi inimesi, kes sooviksid keskenduda filmi jälgimisele.