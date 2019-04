Pärnu päev tuleb sündmusrohke

Jooksusõbrad on oodatud Sinilillejooksule, millega antakse au neile meestele ja naistele, kes rahvusvahelistel operatsioonidel Eesti eest seisnud on. Võistluskeskus asub Keskväljakul .

Pärnu päevalt ei puudu taas fotoorienteerumine, kuhu on oodatud nii suured kui väikesed. Orienteerumine ei käi kiiruse peale ja valida võib endale ja seltskonnale kõige sobivama aja. Kaarte saab kella 10st linnakodaniku majast ja Pärnu muuseumist.

Kindlasti tasub Pärnu päeval külastada Iseseisvuse väljakut, kus pärastlõunal esinevad meie kodulinna andekad muusikud. Kohal on vokaalgrupp Mirt, Rasmus Rändvee, Swingin Sisters ja Steven Ilves. Otseülekande platsilt teeb Tre Raadio. Hea ja paremaga kostitavad linlasi kohalikud Pärnumaa toidu- ja joogipakkujad.

Tänavu tulevad Pärnu päeva tähistama ka meie sõpruslinnad Lätist ja Leedust, tutvustades, mida toredat pakutakse Jurmalas ja Jelgavas, kuidas paistab päike Palangas ja kas on põhjust puhkuse ajal Šiauliaidki külastada.

Riia söögitoas Sibyl Vane’i Pärnu kogemust. Bändi liikmed on kokku pannud alternatiivse Pärnu turistikaardi kohtadest, mis neile korda lähevad ja on nende elus olulist rolli mänginud. Arvamusliidritega arutletakse kohaliku muusika ja linna kuvandi üle. Muusikalist meelelahutust pakub ansambel The Boondocks.