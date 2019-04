18aastane Robert Puumeister: Mõistsin, mida tähendab olla kunstnik ja elada loomingulist elu

“Aga vaata neid: need on ju täitsa lollakad?!” lausus Puumeister, juhtides tähelepanu oma kätele. “Arvatakse, et vangidel on gängitätokad. Ma ei ole aga mingi gängipoiss.” Hetke mõelnud, kinnitas noormees, et on tegelikult hea poiss. Siin peitubki asja iva. “Mu käed näitavad mind täpselt vastupidi sellele, kes ma olen. Nagu kunstiski: inimestel on alati eelarvamused,” tõdes ta.