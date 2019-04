Pärnu muuseumist kujuneb kevadel tekstiilikunsti Meka

Hollandi damastikudujate gild hoiab elus iidset kudumistehnikat, mida on kasutatud luksuslike tekstiilide valmistamisel. Rändnäitus “Valgus ja vari” esitleb Hollandi, Saksamaa ja Rootsi 14 meistrit, kelle arvates väärib aastasadu säilinud damastkangaste kudumise oskus hoidmist ja arendamist. Nii esitletakse töid, mille kangamustrid on korjatud lõnghaaval, rida-realt, samuti kunsti, mille kujutise kangastruktuuriks tõlkimisel on abiks arvutiga ühendatud käsikangasteljed.