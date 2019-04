Savo tegevjuht: Andrus Raadikuga koostöö lõpetamine oli mulle isiklikult väga keeruline samm

Perälä oleks lootnud, et pärnakas tulnuks probleemidega esmalt tema jutule. “Ma saanuks ehk aidata. Seepärast on ka minu pettumus ja šokk suur, et selline olukord üldse tekkis. Meie suur sõdur on nüüd pronksimängust väljas,” rääkis Perälä “Palloralli” saates.