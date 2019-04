Kirjanikuna on tal käsil kolmas, realistlik periood. See tähendab seda, et kõik, mis ta kirjutab, tuleb elust endast. Fakte moonutamata. Nimesid varja­mata.

Hiljutisel emakeelepäeval seisis Viru verd pärnakas oma luulekoguga “Ma olen siga” kultuurkapitali tänavuste kirjanduse aastapreemiate napi kuue luulenominendi seas. Juba ei tea mitmendat korda. See, et ta seal jälle on, on pigem reegel kui erand. Selles pole midagi üleloomulikku. “Mul on absoluutne kirjanduslik kuulmine,” kuulutab (:)kivisildnik moraalse üleolekuga.