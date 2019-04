Pildid: ajaloolise koolimaja akendele valmis rahvuslik kunstiteos

„Tulemus meeldib mulle rohkem kui kavand. Selles on akvarellilisust ja õhulisust oluliselt rohkem, kui ma arvasin. Kui kavand oleks lõpptulemusest parem, oleksin selle suhtes leige,” lausus Tooming. „Eesti tuntuim vitraažikunstnik Dolores Hoffmanngi on öelnud, et ükski töö pole otseselt kavandi nägu. Nii on ka Kuninga tänava kooli aulas valminud tööga.”