Huligaanid viisid kooli kõrvalt minema ülekäiguraja liiklusmärgi

Piirkonnapolitseinik ei soostunud avaldama, kas huligaanitsejad on juba tabatud. Ta tõdes, et kordasaadetu on suur rikkumine ja kui pahanduse tegijad – kas noored või täiskasvanud – tunnistavad teo üles ja seda kahetsevad, võivad tagajärjed olla kergemad. “Igaüks eksib kunagi,” nentis Lensment.