Galerii: Raeküla kooli noored õppisid Pärnu päeva eel kodukanti tundma

Viimastel aastatel on olnud tore komme tähistada Pärnu päeva. Hea, kui kodanikud kodulinna paremini tundma õpivad ja ühtlasi seda rohkem väärtustavad. Oluline on see, et armastus ja lugupidamine kodukoha vastu tärkaks juba lapsepõlves. Seepärast alustasidki Raeküla kooli lapsed tutvumist lähiümbrusega, et teada ja tunda linnaosa, mis on läbi aegade kultuuriliselt väga rikas olnud.