Vaadake kaardilt, kuidas suvise laulu- ja tantsupeo tuli Pärnumaal liigub!

33 päeva kestvast üle-eestilisest teekonnast on valminud kaart, kuhu on kantud ligikaudu 500 tähenduslikku peatuspaika.

“Kutsume üles kõiki kogukondi, organisatsioone ja sõpruskondi juubelipeoks valmistudes märkama ja korrastama kodukandi kultuurilooliselt tähtsaid paiku! Ajendatuna soovist, et igaüks saaks laulu- ja tantsu juubeliaastal peost osa, kutsume inimesi 4. mai “Teeme ära” talgupäeval välja tulema ja käed külge panema,” ütles laulu- ja tantsupeo teabejuht Sten Weidebaum. “Hea võimaluse annab selleks äsja valminud tuleteekonna kaart, millelt leiab põnevat avastamist ja mõtteid selleks, et juubelipeo tuleteekond vääriliselt ette valmistada.”

Pärnumaalt on nüüdseks talguveebis registreeritud 63 talgukohta, millest kaks on kirja pandud laulu- ja tantsupeo juubeliaasta tähe all. 4. mail ootavad kihnlased Kihnu mere seltsi talgupäevale ja Pärnu-Jaagupi lauluväljaku korrastamiseks toimuvad samuti kohalikud talgud.