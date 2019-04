Muusikakooli õpilased said erakordse võimaluse

“Kuigi kontserdimaja suurel laval on esinetud, on selline võimalus esimene. See oli põhiline põhjus, miks tahtsin selle ette võtta,” tunnistas noor Maria Kallastu, kes laulab esimest korda orkestri saatel täna õhtul viiendal “Muusa puudutuse” kontserdil. Korraldajate sõnutsi on tänavune ettevõtmine ajalooline: laval on nii linnaorkester, bänd, koor kui solistid. Kitarriosakonna juhataja Erko Niit tõdes, et niivõrd eklektiline kontsert tagab igale kuulajale midagi meelepärast. Tehniliselt on õhtune üritus aga siiani üks keerulisemaid.