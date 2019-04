Kalev Vilgats: Hirmul suured silmad

Kui Ratase juhitav võimuliit riigikogus teoks saab, siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitikute nahas küll olla ei tahaks. Esiteks siseministeerium koos kõigi personali- ja palgaprobleemidega. Teiseks rahandusministeerium olukorras, kus lubaduste täitmiseks raha ei ole – no ei kadesta. Peale selle tuleb sisuga täita väliskaubandus- ja IT-ministri amet.

Isamaal on läinud tunduvalt paremini, sest kolm ministrit viiest on tuntud tegijad. Kõige keerulisem võib olla Riina Solmanil, kel kümmekond aastat tagasi kaotatud rahvastikuministri ametile tuleb hing sisse puhuda. Ministeeriumita ministril on alati raskem.