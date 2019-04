Loeng avab kõige tormilisemaid aegu Pärnu kunstielus

Pärnu kunstielus on eelmise sajandi lõpust toimunud väga suured muutused. Pärnusse tekkis kunstikool Academia Non Grata ja koos sellega terve kunstirühmitus, mida isegi võrreldi omaaegse Pallasega. Näitusetegevus mitmekordistus. Linnas tegutses juba uue kunsti muuseum Mark Soosaare juhtimisel, mis esimest korda esitles suures mahus rahvusvahelist kunsti. 1995. aastal rajati Pärnu linnagalerii, mille peamiseks suunaks sai Pärnu kunstnike esitlemine ja kunstielu elavdamine.

Neil kolmel vaalal on Pärnu kunst ja kunstielu purjetanud siiani. Sellel teekonnal on ette tulnud nii tõuse kui ka mõõnu. Loeng “Viimane veerandsada Pärnu kunstielus” avab neid protsesse ja tutvustab kunstnikke, kes on oma panuse andnud Pärnu tugevale positsioonile Eesti kunstimaastikul.