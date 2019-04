Jaansoni eestvõttel moodustati riigikogus spordi- ja liikumisharrastuse toetusrühm

Toetusrühma kokkukutsuja Jaansoni sõnade kohaselt on selle eesmärk toetada spordipoliitika rakendamist ja kaasa aidata Eesti spordis kõrge rahvusvahelise taseme saavutamisele, ausa mängu reeglite järgimisele ning laste ja noorte liikumisharjumuste suurendamisele.

„Meie laste ja noorte puudulikul liikumisharjumusel on otsene mõju nende tervisele ja meie tippspordi järelkasvule. Toetusrühmaga soovime aidata kaasa sellele, et lapsed ja noored liiguksid rohkem. Samuti peame oluliseks, et Eesti sportlased suudaksid rahvusvaheliselt kõrgel tasemel kaasa mängida ja dopinguprobleemid ei jääks Eesti sporti kummitama,“ teatas Jaanson.