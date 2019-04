Kerge on vinguda ja lahkuda, raskem jääda ja ise ära teha

Leesment: Rainer, milline paistab Pärnu muusikaelu kohaliku omavalitsuse silmis?

Aavik: Omavalitsuse seisukohalt pakuvad esinejad platvormi linna turundamiseks ja mitte ainult muusikas. See on oluline, et meie oma inimesed – muusikud, näitlejad, kunstnikud – saavad kõlapinda. Nii on rohkem lootust ja võimalust, et Pärnugi on positiivselt kajastatud. Linna üle on vahepeal vingutud. Tegelikult on see aga suurepärane koht, kus elada. Olen vahepeal Eestist kaugemal käinud ja näinud, et sellist marjamaad, rohelisi põlde ja sinist taevast ei ole kuskil. Igal kohal on oma mured ja rõõmud.