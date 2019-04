Riigikogus on moodustatud riigikogu liikmetest ühena esimestest Pärnumaa toetusrühm, mille esimees on isamaalane Andres Metsoja ja aseesimees Annely Akkermann Reformierakonnast. Toetusrühma liikmed on Alar Laneman (EKRE), Jüri Jaanson (Reformierakond), Kadri Simson (Keskerakond) ja Mart Helme (EKRE). Tähelepanelikud poliitikahuvilised ei leidnud reformierakondlase Toomas Kivimägi nime.