Kogu nädalavahetuse hüppas mu koduõue murul sadu rohukonni, keda tõmbas ürgne kutse: kevadised pulmamängud. Enamik neist maandus nii lähedal asuvas tiigis, vaikses jõekäärus, luhal, kuid mõni pidas väärt mõtteks asetada kudu alaneva veetasemega kraavi. Rohukonna mängude ajal läheb lahti nurrumist meenutav konnakontsert ja see on märk sellest, et peagi kuuleb kärnkonnade käuksuvaid-piuksuvaid armuavaldusi.