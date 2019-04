Riho Terras: Kaitseme Eesti huve Euroopas

Eestile on Euroopa see koht, kuhu kuulumist on peetud oluliseks ammu enne iseseisvuse taastamist või ­Euroopa Liiduga liitumist. Olen alati olnud veendumusel, et EL – see on iseseisvate riikide ühendus. Need riigid töötavad koos, saavutamaks jõukust, stabiilsust ja julgeolekut tugevama majanduse ning ühtse välis- ja julgeolekupoliitika kaudu. Sõjajärgne Euroopa on olnud edukas ­tänu sellele, et eriarvamused on suudetud rahumeelselt lahendada.