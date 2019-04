Ühe käega naine: Olen täiesti tavalist elu elanud, midagi ei jää tegemata

Langil ei ole aga ühe käe puudumine enda sõnutsi kunagi takistanud midagi saavutada või oma hobidega tegelda. Tal on kõrgharidus rakenduspsühholoogias. Ta sõidab edukalt nii auto (kusjuures manuaalkäigukastiga) kui jalgrattaga, käib matkamas, kanuutamas, ujub ja suusatab. “Kes ütles, et suusatamiseks on kahte keppi vaja? Saab ka ühega, muidugi, koormus sellele ühele käele on suur,” märkis Lang.

Mullu oktoobris läbis Lang töötukassa kogemusnõustaja kursuse mõttega, et ehk õnnestub tal kunagi sääraseid inimesi innustada, toetada. Kogemusnõustamine on samasuguse puude või tervisehäirega inimeste vaheline teadmiste ja kogemuste vahetus ja nõuandmine. Eesmärk on toetada puude või tervisehäirega toimetulekut, tõsta inimese motivatsiooni ja enesekindlust ning valmistada teda ette tööeluks.

Ise ei ole Lang kunagi tundnud, et vajaks säärast motiveerimist või tuge. Ehk leevendab tema olukorda see, et tal puudub kogemus, kuidas on elu kahe käega. Nimelt oli tema üks kätest juba sündides välja arenemata. “Ma ei ole kunagi tajunud, et mul on puue, või millestki puudust tundnud. Olen täiesti tavalist elu elanud,” ütles Lang. “Kindlasti on raskem neil, kes mõne trauma tagajärjel on näiteks käe kaotanud. Mina ei tea, milline on elu kahe käega, mul pole võrdlusvõimalust.”