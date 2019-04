Swedbank kirjutas oma Facebooki lehel, et liikvel on kahtlase sisuga sõnumid, mille saatjaks on märgitud Swedbank ja mis suunavad kahtlasele veebilehele, aga Swedbank ei ole nende SMSide saatja. Pank palub veebiaadressil kindlasti mitte klikkida ega seda aadressi brauserisse kopeerida.